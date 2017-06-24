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Пензенский музей занимательных наук «Реактор» получил грант в 200 тыс. рублей на «iВолге»

10:04 | 24.06.2017 | Общество

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Пенза, 24 июня 2017. PenzaNews. Проект «Мобильная экспозиция» пензенского музея занимательных наук «Реактор» получил грант в 200 тыс. рублей по итогам окружного форума «iВолга», завершившегося в Самарской области.

Пензенский музей занимательных наук «Реактор» получил грант в 200 тыс. рублей на «iВолге»

Фото: Александр Лежеников

Проект, предусматривающий развитие музея, жюри представил директор «Реактора» Руслан Кондратьев.

Ожидается, что создание мобильной экспозиции позволит сотрудникам музея выезжать в отдаленные районы Пензенской области, что даст возможность школьникам посещать «Реактор», не выезжая за пределы населенного пункта

Еще одна участница «iВолги» — студентка медицинского института Пензенского государственного университета Ирина Суслова — представила на направлении «Инновации и техническое творчество» проект по разработке технологии для создания средства от дисбиоза кишечника на основе транслокации компонентов кишечной микробиоты.

Применение данной технологии позволит наделить препарат такими свойствами, как уменьшение количества условно-патогенных микроорганизмов в кишечнике, восстановление иммунного баланса, нормализация кишечного пищеварения, уменьшение аллергических реакций организма и профилактика интоксикации.

По направлению «Инновации и техническое творчество» победители форума получают не гранты, а рекомендацию к его присуждению. Ирина Суслова получила сертификат с рекомендованной суммой поддержки в 100 тыс. рублей.
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