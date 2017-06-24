В Пензе, Каменке и Лесном выявлены факты продажи алкоголя в день проведения выпускных Общество

Пенза, 24 июня 2017. PenzaNews. Факты продажи алкоголя в день проведения выпускных вечеров, когда продажа спиртного была запрещена, выявлены в Каменке, Пензе и поселке Лесном.

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Рейд сотрудников Минсельхоза Пензенской области и представителей общественной организации «Союз производителей и дистрибуторов» состоялся в минувшую пятницу, 23 июня.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минсельхоза Пензенской области, алкоголь, продававшийся в магазине в поселке Лесном, реализовывался без лицензии.

«Водка «Финская» с признаками фальсификации продавалась по цене 120 рублей», — уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что информация обо всех выявленных нарушениях была направлена в территориальные отделения полиции.