Школьники из Сердобска примут участие в межрегиональном экологическом слете Общество

Пенза, 24 июня 2017. PenzaNews. Школьники из Сердобска Пензенской области примут участие в российском межрегиональном экологическом слете «Мой голос за природу», который пройдет в Крыму с 26 по 30 июня.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь заповедника «Приволжская лесостепь» Виктория Бекбулатова, юным натуралистам предстоит рассказать об уникальной природе заповедника.

«Школьники презентуют фотовыставку заповедника, покажут презентацию об особо охраняемых природных территориях Пензенской области: памятниках природы, уникальных местах, редких растениях и животных региона. Кроме того, они уделят внимание экологическим проблемам области», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, участники слета посетят экскурсии по особо охраняемым природным территориям Крыма, побывают в «Никитском ботаническом саду», примут участие в трудовых экологических акциях.