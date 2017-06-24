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Школьники из Сердобска примут участие в межрегиональном экологическом слете

15:50 | 24.06.2017 | Общество

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Пенза, 24 июня 2017. PenzaNews. Школьники из Сердобска Пензенской области примут участие в российском межрегиональном экологическом слете «Мой голос за природу», который пройдет в Крыму с 26 по 30 июня.

Школьники из Сердобска примут участие в межрегиональном экологическом слете

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь заповедника «Приволжская лесостепь» Виктория Бекбулатова, юным натуралистам предстоит рассказать об уникальной природе заповедника.

«Школьники презентуют фотовыставку заповедника, покажут презентацию об особо охраняемых природных территориях Пензенской области: памятниках природы, уникальных местах, редких растениях и животных региона. Кроме того, они уделят внимание экологическим проблемам области», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, участники слета посетят экскурсии по особо охраняемым природным территориям Крыма, побывают в «Никитском ботаническом саду», примут участие в трудовых экологических акциях.
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