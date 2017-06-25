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В Пензенской области потушен условный пожар в интернате для умственно отсталых детей

10:11 | 25.06.2017 | Общество

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Мокшан, 25 июня 2017. PenzaNews. Условный пожар потушен в детском доме-интернате для умственно отсталых детей, расположенном в Мокшане Пензенской области.

В Пензенской области потушен условный пожар в интернате для умственно отсталых детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По легенде учений, в спальном помещении на первом этаже загорелись постельные принадлежности, после чего огонь распространился на площади 90 кв. метров.

Работники учреждения сообщили о случившемся в пожарную охрану и выполнили необходимые в таких случаях действия — отключили электричество в здании и эвакуировали 118 детей.

Прибывшие на место расчеты произвели разведку и приступили к «тушению».

В рамках учений специалисты проверили работоспособность автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией. Также они оценили состояние первичных средств пожаротушения и наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

Были отработаны действия персонала по тушению условного очага пожара.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области, после окончания учений был проведен разбор действий сотрудников учреждения, которые признаны грамотными и оперативными.
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