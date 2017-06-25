Пензенские НКО получили в 2013–2016 годах более 30 млн. рублей президентских грантов Общество

Пенза, 25 июня 2017. PenzaNews. Некоммерческие организации Пензенской области получили в 2013–2016 годах президентские гранты на сумму более 30 млн. рублей. Об этом свидетельствуют сведения, размещенные в базе данных Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно представленной информации, НКО региона выигрывали конкурсы 26 раз, при этом некоторые — неоднократно.

В их числе, в частности, общественное движение «Ассоциация потребителей Пензенской области», которое получало президентские гранты ежегодно с 2014 по 2016 годы на следующие проекты: «Проблемы потребительского правосудия сегодня» — около 535 тыс. рублей, «Качество власти в свете административной реформы в Пензенском регионе» — почти 1,2 млн. рублей, «Социальная защищенность граждан в столице Сурского края — городе Пензе» — свыше 1,1 млн. рублей и «Пензенский консультационный центр «За открытость коммунальных платежей» — около 2,7 млн. рублей.

Дважды гранты в размере по 2 млн. рублей каждый получала пензенская региональная общественная организация «Племенной зоологический центр «Лидер». Финансирование получили ее проекты «Создание «уголков гражданственности» — местных центров информации о Конституции Российской Федерации и российском гражданстве» и «Программа социально-психологической реабилитации и профилактики здоровья и лечения детей с ограниченными возможностями «Доброе сердце друга».

Также среди неоднократных получателей президентских грантов — пензенский областной фонд научно-технического развития с проектами «Зеленая волна», «Зеленая волна 2.0» и «Зеленая волна – 3», на которые в общей сложности было выделено 3,1 млн. рублей.

Как сообщается на сайте Центра антикоррупционных исследований и инициатив, президентские гранты являются одним из самых масштабных источников конкурсной бюджетной поддержки НКО.

Так, в 2012 году был распределен 1 млрд. рублей, в 2013 году — 2 млрд. 320 млн. рублей, в 2014 году — 2 млрд. 698 млн. рублей, в 2015 году — 4 млрд. 228 млн. рублей, а в 2016 году — 4 млрд. 589 млн. рублей.