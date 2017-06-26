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Пензенский губернатор проведет заседание антитеррористической комиссии

10:06 | 26.06.2017 | Общество

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Пенза, 26 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проведет заседание антитеррористической комиссии региона в понедельник, 26 июня.

Пензенский губернатор проведет заседание антитеррористической комиссии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в повестку включены вопросы обеспечения безопасности на транспорте, а также в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного собрания региона, которые назначены на 10 сентября.

Кроме того, планируется обсудить реализацию плана противодействия идеологии терроризма на территории Пензенской области и стратегии государственной национальной политики, а также утвердить регламент осуществления мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов.
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