Пензенский губернатор проведет заседание антитеррористической комиссии Общество

Пенза, 26 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проведет заседание антитеррористической комиссии региона в понедельник, 26 июня.

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Как сообщает пресс-служба областного правительства, в повестку включены вопросы обеспечения безопасности на транспорте, а также в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного собрания региона, которые назначены на 10 сентября.

Кроме того, планируется обсудить реализацию плана противодействия идеологии терроризма на территории Пензенской области и стратегии государственной национальной политики, а также утвердить регламент осуществления мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов.