Пензенский студент разработал проект реконструкции усадьбы Воейкова Общество

Пенза, 26 июня 2017. PenzaNews. Студент Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Денис Ганин разработал проект реконструкции усадьбы Владимира Воейкова, расположенной в городе Каменке.

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Как сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, молодой человек выбрал данную тему для выпускной квалификационной работы и на минувшей неделе представил ее результаты членам государственной аттестационной комиссии.

«Студент проделал большую предварительную работу, выезжал на место и изучил много документов, связанных с усадьбой. Он предложил, помимо музейного комплекса, ввести в структуру ансамбля современные арт-пространства для отдыха и создать развитую инфраструктуру», — пояснил зампред облправительства.

Олег Ягов добавил, что члены ГАК высоко оценили представленную работу и предложили Денису Ганину продолжить реализацию проекта в рамках обучения в магистратуре.