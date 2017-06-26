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Пензенский студент разработал проект реконструкции усадьбы Воейкова

10:21 | 26.06.2017 | Общество

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Пенза, 26 июня 2017. PenzaNews. Студент Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Денис Ганин разработал проект реконструкции усадьбы Владимира Воейкова, расположенной в городе Каменке.

Пензенский студент разработал проект реконструкции усадьбы Воейкова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, молодой человек выбрал данную тему для выпускной квалификационной работы и на минувшей неделе представил ее результаты членам государственной аттестационной комиссии.

«Студент проделал большую предварительную работу, выезжал на место и изучил много документов, связанных с усадьбой. Он предложил, помимо музейного комплекса, ввести в структуру ансамбля современные арт-пространства для отдыха и создать развитую инфраструктуру», — пояснил зампред облправительства.

Олег Ягов добавил, что члены ГАК высоко оценили представленную работу и предложили Денису Ганину продолжить реализацию проекта в рамках обучения в магистратуре.
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