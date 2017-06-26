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Специалисты из Пензы и Москвы подготовят проект благоустройства Фонтанной площади

12:28 | 26.06.2017 | Общество

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Пенза, 26 июня 2017. PenzaNews. Дизайн-проект благоустройства Фонтанной площади Пензы планируется подготовить в ближайшее время. Об этом говорится в письме за подписью вице-мэра Юрия Ильина, поступившем в ответ на инициативу о реконструкции одной из достопримечательностей города, которая ранее набрала на портале «Открытая Пенза» в свою поддержку более 200 голосов.

Специалисты из Пензы и Москвы подготовят проект благоустройства Фонтанной площади

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» ООО «Архитектурное бюро «Март» (Пенза) совместно с КБ «Белка» (Москва) разрабатывается дизайн-проект благоустройства Фонтанной площади», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что после утверждения дизайн-проекта и разработки проектно-сметной документации будет определена сумма, которая потребуется для проведения реконструкции.
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