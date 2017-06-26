15:35:45 Понедельник, 26 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Эксперты оценят состояние старовозрастных деревьев в Пензе и «Тарханах»

14:09 | 26.06.2017 | Общество

Печать

Пенза, 26 июня 2017. PenzaNews. Эксперты федеральной программы «Деревья — памятники живой природы» планируют посетить Пензенскую область 28–29 июня.

Эксперты оценят состояние старовозрастных деревьев в Пензе и «Тарханах»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Они проведут обследование ели, произрастающей на территории Ахунского дендрария, дуба на улице Лермонтова в Пензе и липы в государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы».

Все они включены в национальный реестр старовозрастных деревьев.

Деревья пройдут полную визуальную и инструментальную диагностику. С помощью резистографа новейшей модели эксперты буквально заглянут внутрь них.

В соответствии с регламентом программы, отобранные с помощью приростного бурава образцы древесины будут отправлены в дендрохронологическую лабораторию центра древесных экспертиз «Здоровый лес» для определения их точного возраста.

На основании полученных данных специалисты подготовят полные отчеты о состоянии деревьев с рекомендациями по уходу за ними.

Липа, произрастающая на территории музея-заповедника «Тарханы» между барским домом и церковью Марии Египетской, занесена в национальный реестр старовозрастных деревьев России под №533. Она включена в данный список 22 марта 2016 года. По неподтвержденным сведениям, возраст дерева составляет 200 лет.

Ель обыкновенная, произрастающая на территории Ахунского дендрария, занесена в реестр под №583. Она включена в данный список 24 ноября 2016 года. По неподтвержденным данным, возраст дерева составляет 80 лет.

Дуб черешчатый, произрастающий на улице Лермонтова в Пензе, занесен в реестр под №532. Он включен в данный список 22 марта 2016 года. По неподтвержденным данным, возраст дерева составляет 250 лет.
Актуальное
Читайте также
В Заречном по проекту «Безопасные и качественные дороги» выполнено 80% работ В Пензе 5 июля стартует летняя школа «TeenГрад»
Водитель «ВАЗа» погиб в аварии на трассе «Тамбов — Пенза» В Пензенской области четыре выпускника набрали 98 баллов на ЕГЭ по биологии
Пензенский филиал Россельхозбанка развивает дистанционное обслуживание для предприятий «День Хопра» в Пензенской области даст старт межрегиональному марафону
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама