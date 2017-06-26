Эксперты оценят состояние старовозрастных деревьев в Пензе и «Тарханах» Общество

Пенза, 26 июня 2017. PenzaNews. Эксперты федеральной программы «Деревья — памятники живой природы» планируют посетить Пензенскую область 28–29 июня.

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Они проведут обследование ели, произрастающей на территории Ахунского дендрария, дуба на улице Лермонтова в Пензе и липы в государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы».

Все они включены в национальный реестр старовозрастных деревьев.

Деревья пройдут полную визуальную и инструментальную диагностику. С помощью резистографа новейшей модели эксперты буквально заглянут внутрь них.

В соответствии с регламентом программы, отобранные с помощью приростного бурава образцы древесины будут отправлены в дендрохронологическую лабораторию центра древесных экспертиз «Здоровый лес» для определения их точного возраста.

На основании полученных данных специалисты подготовят полные отчеты о состоянии деревьев с рекомендациями по уходу за ними.

Липа, произрастающая на территории музея-заповедника «Тарханы» между барским домом и церковью Марии Египетской, занесена в национальный реестр старовозрастных деревьев России под №533. Она включена в данный список 22 марта 2016 года. По неподтвержденным сведениям, возраст дерева составляет 200 лет.

Ель обыкновенная, произрастающая на территории Ахунского дендрария, занесена в реестр под №583. Она включена в данный список 24 ноября 2016 года. По неподтвержденным данным, возраст дерева составляет 80 лет.

Дуб черешчатый, произрастающий на улице Лермонтова в Пензе, занесен в реестр под №532. Он включен в данный список 22 марта 2016 года. По неподтвержденным данным, возраст дерева составляет 250 лет.