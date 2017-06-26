Губернатор и мэр ознакомились с благоустройством лесопарковой зоны на Западной поляне Общество

Пенза, 26 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев и мэр Пензы Виктор Кувайцев оценили ход работ по благоустройству лесопарковой зоны между улицами Лермонтова и Попова в понедельник, 26 июня.

Фото: Pnzreg.ru

В настоящее время здесь осуществляется снос аварийных деревьев, выполняется санитарная обрезка ветвей и корчевание пней. В ближайшее время планируется засеять территорию газонной травой, вымостить брусчаткой пешеходные дорожки и организовать парковочные места.

«Мы планируем сделать функциональную зону отдыха, где можно будет провести время с пользой для здоровья и взрослым, и детям. Разместим игровые детские площадки, спортивные элементы, велопрокат, сезонную торговлю», — сообщил Виктор Кувайцев.

Он обратил внимание на то, что при обустройстве парковки деревья будут сохранены.

«Это место имеет статус зеленой зоны, поэтому насаждения здесь пострадать не должны», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.