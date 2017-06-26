В Пензе участники круглого стола предложили ограничить продажу алкоголя в мелких магазинах Общество

Пенза, 26 июня 2017. PenzaNews. Участники круглого стола, состоявшегося в министерстве здравоохранения Пензенской области в понедельник, 26 июня, приняли решение выйти с законодательной инициативой в Заксобрание региона, предполагающей введение ограничения на продажу алкогольной и табачной продукции в мелких магазинах.

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«По состоянию на 1 июня 2017 года под наблюдением врачей наркологов в области находится более 1 тыс. 600 человек по поводу расстройств, связанных с употреблением наркотических веществ», — сообщил главный нарколог региона, главврач областной наркологической больницы Юрий Уткин.

По его словам, влияние на организм алкоголя и табакокурения аналогично воздействию психоактивных веществ.

«У людей, особенно молодежи, которые попробовали алкоголь и табак, велик риск к потреблению и наркотических веществ», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, участники круглого стола сошлись во мнении, что к решению данной проблемы необходимо подходить сообща, делая акцент на первичной профилактике распространения наркомании.