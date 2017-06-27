Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с Днем молодежи Общество

Пенза, 27 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с Днем молодежи, который отмечается во вторник, 27 июня.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вам посчастливилось жить в Сурском крае — одном из красивейших регионов нашей великой Родины, где созданы все условия для полноценной учебы и труда, занятий творчеством и спортом», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев подчеркнул, что правительство Пензенской области считает важнейшей задачей помочь подрастающему поколению реализовать себя, обрести свое призвание и найти достойное место в обществе.

«Современной России нужны квалифицированные инженеры и рабочие, труженики сельскохозяйственного производства, учителя и врачи, деятели науки и культуры. Нужна ваша инициатива и патриотизм, активная гражданская позиция и стремление к созиданию», — пояснил губернатор.

По его словам, успехи и достижения каждого из молодых людей помогут укрепить социально-экономический потенциал России и ее международный авторитет.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, исполнения самых заветных желаний!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.