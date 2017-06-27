В Пензе работница контактного зоопарка через суд добилась выплаты зарплаты Общество

Пенза, 27 июня 2017. PenzaNews. Компания «Зоологический контактный парк», осуществляющая деятельность в торгово-развлекательном центре «Суворовский» в Пензе, выплатит зарплату сотруднице, отработавшей в организации три месяца без трудового договора.

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«С 29 августа по 20 ноября 2016 года она работала в ООО «Зоологический контактный парк» в должности сопровождающего. Сотрудница следила за животными, рассказывала о них посетителям, убирала вольеры. Несмотря на то, что работа выполнялась ею в течение 84 дней, трудовой договор заключен не был», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

По ее словам, представители компании в суде настаивали, что истица в ООО «Зоологический контактный парк» никогда не работала, а посещала учреждение в качестве волонтера.

Наталья Быченкова отметила, что при вынесении решения суд учел, в частности, наличие аудиозаписи разговора работницы с руководством зоопарка, подтверждающей невыплату ей денег из-за их отсутствия в кассе.

«Решением Октябрьского районного суда Пензы от 4 апреля 2017 года были удовлетворены требования работника об установлении факта трудовых отношений, взыскании зарплаты и компенсации морального вреда. Представитель ответчика с ним не согласился и подал апелляционную жалобу, которая оставлена без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», — сказала собеседница агентства.