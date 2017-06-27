Фестиваль «Заречный в цвету» пройдет 9 сентября Общество

Заречный, 27 июня 2017. PenzaNews. IV фестиваль садов и цветов пройдет в Заречном Пензенской области 9 сентября.

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Ожидается, что в рамках мероприятия под названием «Заречный в цвету» в 10.00 в парке имени М.Ю. Лермонтова начнут работу основные площадки, в том числе будет организована выставка-продажа семенного и посадочного материала, изделий мастеров-ремесленников, работ художников, фотографов и коллекционеров, а также мини-зоопарк.

На пленэре будут работать воспитанники детской школы искусств, дома культуры «Дружба» и школы №222.

На площади перед центром здоровья предполагается провести презентации мини-садов, созданных в рамках конкурсов «Цветы жизни», «ЗАТО Зеленый» и «Виват, балкон!»

После этого состоится церемония открытия фестиваля, которую продолжит концертная программа.

Во второй половине дня намечены мастер-классы представителей пензенской ремесленной палаты, катание на лошадях и работа зон активного отдыха.

На церемония закрытия, намеченной на 17.00, будут подведены итоги конкурсов мини-садов, состоится чествование победителей и участников, сообщает управление общественных связей Заречного.