День молодежи в Пензе отметили концертом и мастер-классами Общество

Пенза, 27 июня 2017. PenzaNews. Выступления творческих коллективов и различные мастер-классы состоялись на Юбилейной площади Пензы в рамках празднования Дня молодежи во вторник, 27 июня.

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В частности, центр «Орион» организовал интерактивную площадку «О чем мечтает молодежь».

Любой желающий мог поделиться своими надеждами на ватманах, расстеленных на ступенях киноконцертного зала «Пенза».

Судя по надписям, одни молодые люди мечтают об интересной высокооплачиваемой работе, семейном благополучии, поступлении в университет и любви, а другим для счастья достаточно пляжа, вкусной еды и ровного загара.

Рядом были расположены площадки для игры в необычный футбол: закатить шарик для пинг-понга в ворота соперника необходимо было с помощью силы своего дыхания.

Всех спортсменов кураторы площадки предупреждали, что между раундами соревнований необходимо достаточно отдохнуть.

Там же специалисты центра «Юность» проводили социологический опрос «Ценности и приоритеты современной молодежи города Пензы», результаты которого можно было сразу же наглядно увидеть на стенде.

Участники цветными стикерами делали отметки на специально отведенных местах, ранжируя в соответствии с важностью для себя такие понятия, как здоровье, любовь, свобода и творчество.

Поблизости любой желающий мог получить бесплатный урок от инструкторов и воспитанников роллердрома парка культуры и отдыха «Олимпийский» и от представителей школы битбокса «Artbeat».

Также на Юбилейной площади специалисты центра тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» разместили снаряды для выполнения нормативов ГТО, на которых можно было поупражняться или узнать свои результаты.

Одновременно с работой тематических площадок на сцене под открытым небом выступали молодежные творческие коллективы из разных районов Пензенской области, например, рок-группа «Иллюзия снов» из Каменки.

Во время концерта к месту торжеств колонной приехали шесть мотоциклистов, которые совершили круг по площади и остановились у сцены, вызвав живой интерес зрителей.