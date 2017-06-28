Вячеслав Худяков стал лучшим машинистом фронтального погрузчика в Пензенской области Общество Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Вячеслав Худяков занял первое место в конкурсе «Лучший по профессии» среди машинистов фронтального погрузчика в Пензенской области, который завершился в минувший вторник, 27 июня. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию Вторым стал Василий Диков, а третьим — Владимир Кантеев. Конкурс состоял из четырех этапов — трех практических и одного теоретического. Участники соревнований показали свое мастерство в управлении сложной многотонной техникой — им предстояло наполнить литровую банку водой из ковша, передвигать небольшие кубики и играть в баскетбол: снять мяч с деревянной планки в ковш, развернуть погрузчик и опустить мяч в корзину, сообщает пресс-служба регионального Минстроя. Нашли ошибку в тексте?

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