Вячеслав Худяков стал лучшим машинистом фронтального погрузчика в Пензенской области
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Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Вячеслав Худяков занял первое место в конкурсе «Лучший по профессии» среди машинистов фронтального погрузчика в Пензенской области, который завершился в минувший вторник, 27 июня.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Вторым стал Василий Диков, а третьим — Владимир Кантеев.
Конкурс состоял из четырех этапов — трех практических и одного теоретического.
Участники соревнований показали свое мастерство в управлении сложной многотонной техникой — им предстояло наполнить литровую банку водой из ковша, передвигать небольшие кубики и играть в баскетбол: снять мяч с деревянной планки в ковш, развернуть погрузчик и опустить мяч в корзину, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.