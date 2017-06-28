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Пензенские студенты убрали мусор с набережной Суры

13:38 | 28.06.2017 | Общество

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Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Несколько десятков студентов пензенского архитектурно-строительного колледжа приняли участие в акции «Чистый берег», которая прошла у реки Суры в центре города в среду, 28 июня.

Пензенские студенты убрали мусор с набережной Суры

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Молодые люди с самого утра распределились по правому берегу — от здания бывшего ресторана «Праздничный» до Подвесного моста.

Неравнодушные студенты обнаружили на месте большое количество бутылок, пачек от сигарет, упаковок от чипсов и семечек, а также пластиковой посуды.

Мусор валялся прямо на земле, а также располагался на подпорной стенке.

Активисты действовали слаженно — они быстро собрали все, что портило облик набережной, в мусорные пакеты.

Вывезти их с набережной помогла администрация Железнодорожного района Пензы.

По данным мэрии, молодые люди привели в порядок территорию площадью 980 кв. метров.
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