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Пензенские школьники прислали более 100 историй о войне из семейных архивов

08:50 | 29.06.2017 | Общество

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Пенза, 29 июня 2017. PenzaNews. Пензенские школьники прислали более 100 сочинений в рамках региональной военно-патриотической акции «Истории о Великой Отечественной войне из семейных архивов», приуроченной к 72-й годовщине Победы.

Пензенские школьники прислали более 100 историй о войне из семейных архивов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Основной целью данной акции было создание архивных материалов о героях, боевых традициях войсковых подразделений, а также о самоотверженном труде в тылу.

Каждый ребенок написал о своем близком родственнике, которым он гордится.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, которое выступило организатором акции, все представленные сочинения будут направлены в Москву.

Они пополнят архивную базу и выставочную экспозицию комнаты воинской славы музейно-выставочного комплекса Центрального регионального центра МЧС России.
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