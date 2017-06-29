Роспотребназор оштрафовал пензенские детские лагеря почти на 700 тыс. рублей Общество

Пенза, 29 июня 2017. PenzaNews. 226 постановлений о наложении штрафов на общую сумму почти 670 тыс. рублей вынесено управлением Роспотребнадзора по Пензенской области за нарушения, выявленные в работе детских оздоровительных лагерей в первую смену.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, основными нарушениями стали несоблюдение чистоты, товарного соседства при хранении продуктов, отсутствие маркировки на рабочем инвентаре, несоблюдение правил отбора и хранения суточных проб пищи, неверное ведение медико-санитарной документации в пищеблоке, а также непроведение в полном объеме профилактических и противоэпидемических мероприятий.

По выявленным фактам были выданы представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушений, а также предписания об устранении нарушений.

Часть из них уже исполнена.