Утвержден оргкомитет по подготовке пензенской делегации к фестивалю молодежи в Сочи Общество

Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подписал распоряжение регионального правительства, которым утвержден организационный комитет по подготовке и организации участия делегации Пензенской области в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре.

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Его возглавил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов. Зампредом назначен министр образования региона Александр Воронков.

Ведущий специалист-эксперт управления профессионального образования и молодежной политики министерства образования Пензенской области Анастасия Белорыбкина утверждена секретарем оргкомитета.

Также в его состав вошли проректор по учебной работе Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Сергей Болдырев, заместитель начальника департамента информационной политики и СМИ региона Олеся Вишнякова, проректор по воспитательной и социальной работе Пензенского государственного университета Юрий Еременко, председатель Союза молодежи Пензенской области Сергей Зиновьев, министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова, директор пензенского многофункционального молодежного центра Олег Куроедов.

Кроме того, подготовкой делегации к фестивалю займутся начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов, председатель горспорткомитета Наталья Озерова, начальник отдела туризма регионального Минкульта Алексей Уколов, проректор по воспитательной работе Пензенского государственного технологического университета Елена Херенская и начальник управления по внеучебной работе Пензенского государственного аграрного университета Алексей Чупшев.