В Пензенской области в течение трех дней будут проверять водителей на состояние опьянения Общество

Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, будут проведены в Пензенской области с 30 июня по 2 июля.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать транспортные средства, чтобы выявить признаки опьянения у водителя, а затем в случае необходимости направлять его на медицинское освидетельствование.

«Просим участников дорожного движения отнестись с пониманием к проведению указанных мероприятий», — отметили в ведомстве.

В Госавтоинспекции также призвали граждан не быть равнодушными и информировать правоохранительные органы о нетрезвых водителях на дорогах.

«В этом случае необходимо позвонить в дежурную часть ГИБДД, назвать марку, цвет, по возможности регистрационный знак транспортного средства и направление движения», — пояснили в отделе пропаганды.