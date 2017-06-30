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В Пензе 180 юношей из регионов ПФО станут участниками второй смены «Гвардейца-2»

15:29 | 30.06.2017 | Общество

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Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. 180 юношей из семи регионов Приволжского федерального округа примут участие во второй смене юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2», которая будет открыта в Пензенском филиале Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева в понедельник, 3 июля.

В Пензе 180 юношей из регионов ПФО станут участниками второй смены «Гвардейца-2»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Эти юноши перешли в 10 и 11 классы. Среди них есть кадеты, воспитанники военно-патриотических клубов и подростки, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации.

В Пензу приедут подростки из Башкортостана, Мордовии, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. Пензенскую область представит команда в количестве 20 человек.

Фоторепортаж

Открытие лагеря «Гвардеец»

С 3 по 19 июля для участников будут организованы теоретическая и практическая военная подготовка, спортивные и культурные мероприятия, КВН и экскурсии, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
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