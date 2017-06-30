Сердобск и Сердобский район погасили долги по взносам на капремонт муниципального жилья Общество

Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Сердобск и Сердобский район Пензенской области полностью погасили задолженность по взносам на капитальный ремонт принадлежащего им жилья в многоквартирных домах. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Остаток задолженности администрации Сердобска по состоянию на 1 марта 2017 года составлял около 1,9 млн. рублей», — уточнила собеседница агентства.

Она пояснила, что нарушения жилищного законодательства в сфере капремонта МКД были выявлены в ходе прокурорской проверки не только в администрациях Сердобска и Сердобского района, но и в пяти сельсоветах.

«По ее результатам главам муниципальных образований были внесены представления. В настоящее время они рассмотрены», — сказала Светлана Артамонова.

Она отметила, что сельсоветы Сердобского района принимают активные меры к погашению задолженности.