16:22:34 Пятница, 30 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО Как правоохранительная машина едва не задавила независимое СМИ: взгляд со стороны

Сердобск и Сердобский район погасили долги по взносам на капремонт муниципального жилья

15:55 | 30.06.2017 | Общество

Печать

Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Сердобск и Сердобский район Пензенской области полностью погасили задолженность по взносам на капитальный ремонт принадлежащего им жилья в многоквартирных домах. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Сердобск и Сердобский район погасили долги по взносам на капремонт муниципального жилья

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Остаток задолженности администрации Сердобска по состоянию на 1 марта 2017 года составлял около 1,9 млн. рублей», — уточнила собеседница агентства.

Она пояснила, что нарушения жилищного законодательства в сфере капремонта МКД были выявлены в ходе прокурорской проверки не только в администрациях Сердобска и Сердобского района, но и в пяти сельсоветах.

«По ее результатам главам муниципальных образований были внесены представления. В настоящее время они рассмотрены», — сказала Светлана Артамонова.

Она отметила, что сельсоветы Сердобского района принимают активные меры к погашению задолженности.
Актуальное
Читайте также
ФАС выдала предписания участникам дорожного картеля в Пензенской области В Пензе 180 юношей из регионов ПФО станут участниками второй смены «Гвардейца-2»
В Каменке после пожара обрушилась кровля неэксплуатируемого здания В Пензе 1 июля стартует конкурс на лучшую эмблему городского совета отцов
Житель Лопатинского района осужден за экстремистский контент в соцсети В Пензенской области более 40 тыс. га травы скошено на корм
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама