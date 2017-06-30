ФАС выдала предписания участникам дорожного картеля в Пензенской области Общество

Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области выдало предписания о недопущении нарушения антимонопольного законодательства трем компаниям — ООО «ССК «ДорМостАэро», ООО «Волга-Проект» и ООО «НПО «Авангард», действия которых признаны картельным сговором.

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«ССК «ДорМостАэро», «Волга-Проект» и НПО «Авангард», попарно участвуя в аукционах, устранили между собой конкуренцию, благодаря чему их действия могли привести к поддержанию цен на торгах. Было установлено 15 аукционов, в которых ответчики реализовали картельное соглашение на общую сумму 1 млрд. 379 млн. 971 тыс. рублей — по начальной (максимальной) цене», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФАС России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что тем самым данные организации нарушили закон «О защите конкуренции», предусматривающий запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов.