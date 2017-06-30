В Пензе предпринимателю пришлось убрать с улицы образцы деревянных строений Общество

Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Индивидуальному предпринимателю, занимающемуся производством деревянных конструкций, пришлось убрать с «красной линии» выставочные образцы, которые ранее были установлены по адресу: Пенза, улица Коммунистическая, 28.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, земельный участок, на котором располагались нестационарные деревянные строения, находится в частной собственности у ООО «Бизнес-центр» и был арендован предпринимателем.

«До представителя собственника была доведена информация о нормах действующего законодательства о целевом использовании земельного участка», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что 27 июня руководитель компании «Бизнес-центр» уведомил предпринимателя о расторжении договора аренды с 1 июля и необходимости освобождении земли.

«В результате 29 июня индивидуальный предприниматель демонтировал выставочные образцы по этому адресу», — отметили в администрации Пензы.