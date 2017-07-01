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В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в Пензе выполнено 30% работ

09:44 | 01.07.2017 | Общество

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Пенза, 1 июля 2017. PenzaNews. 30% работ выполнено в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в Пензе выполнено 30% работ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Так, по данным на пятницу, 30 июня, завершен ремонт 19 объектов.

Восемь дорог ― на улицах Тепличной, Львовской, Беляева, Бекешской, Кулакова, Володарского, проезде Черепановых и проспекте Победы ― уже приняты в эксплуатацию.

Десять объектов ― на улицах Токарной, Фреганской, Петровской, Лазо, Побочинской, Воровского, Леонова, Космодемьянской, Московской, переулке Мотоциклетном ― готовы, но еще не приняты комиссией.

Также завершены работы по фрезерованию и укладке выравнивающего слоя на площади Ленина. Ожидается, что впоследствии она будет выложена тротуарной плиткой.
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