В Пензе определили лучших газодымозащитников Общество Пенза, 1 июля 2017. PenzaNews. Финал смотров конкурсов «Лучшее звено газодымозащитной службы» и «Лучший газодымозащитник» состоялся в Пензе в минувшую пятницу, 30 июня. Фото: 58.mchs.ru Пожарные продемонстрировали свое мастерство на нескольких этапах ― двух практических и одном ― теоретическом. Они спасали манекена с четвертого этажа штурмовой башни, искали условно пострадавшего в тепло-дымокамере и проверяли свои теоретические знания. Лучшим звеном газодымозащитной службы стала пожарно-спасательная часть №9 второго отряда ФПС по Пензенской области. Второе место заняла ПСЧ №7 пятого отряда региональной ФПС, а третье ― специализированная ПСЧ шестого отряда областной ФПС. Лучшим газодымозащитником признан Дмитрий Курлыкин из ПСЧ №7. Вторым стал Алексей Кондрашов из специализированной ПСЧ, а третьим ― Артем Шишков из ПСЧ №9, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области. Нашли ошибку в тексте?

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