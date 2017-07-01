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В Пензе состоялся митинг, посвященный Дню ветеранов боевых действий

12:31 | 01.07.2017 | Общество

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Пенза, 1 июля 2017. PenzaNews. Торжественный митинг, посвященный Дню ветеранов боевых действий, состоялся у мемориального комплекса «Афганские ворота» в Пензе в субботу, 1 июля.

В Пензе состоялся митинг, посвященный Дню ветеранов боевых действий

Фото: Penza-gorod.ru

В нем приняли участие мэр Виктор Кувайцев, его заместитель Сергей Волков, заместитель председателя пензенской гордумы Иван Краснов и участники локальных конфликтов.

Обращаясь к собравшимся, Виктор Кувайцев подчеркнул, что Пенза славится истинными патриотами.

«Сегодня у нас есть замечательный повод выразить благодарность людям, которые сделали все от них зависящее, чтобы наш город, наша страна оставались свободными и независимыми. Именно вы и ваши боевые товарищи, не вернувшиеся с полей сражений, являетесь примером настоящего служения Отечеству и примером для подрастающего поколения», ― сказал мэр.

Участники митинга почти память погибших минутой молчания, а затем возложили цветы к вечному огню и памятнику пензенцам, погибшим на Северном Кавказе, сообщает пресс-служба мэрии.
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