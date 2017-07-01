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Питание пассажиров рейса «Пенза ― Сочи» организовано по правилам ― начальник смены

13:00 | 01.07.2017 | Общество

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Пенза, 1 июля 2017. PenzaNews. Питание пассажиров рейса «Пенза ― Сочи», вылет которого был задержан практически на 19 часов, организовано в соответствии с правилами. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник смены пензенского аэропорта, помощник представителя компании «Саратовские авиалинии» Светлана Аленкина.

Питание пассажиров рейса «Пенза ― Сочи» организовано по правилам ― начальник смены

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Существуют определенные правила ― не просто люди, когда захотели, тогда и покушали, а через четыре часа после задержки рейса, а повторно ― через шесть часов», ― пояснила собеседница агентства.

По ее словам, задержка рейса связана с тем, что вовремя не прилетел самолет из Москвы.

«Вчера мы предоставили им [пассажирам] бутерброды, круассаны и соки. После того, как объявили, что рейс задержан надолго, большая часть людей покинула здание аэровокзала ― из 80 человек остались 23. Им была предоставлена гостиница, где их покормили. Сегодня им предоставили завтрак», ― отметила Светлана Аленкина.

Она уточнила, что рейс из Москвы должен был вылететь утром в субботу, 1 июля, однако из-за неполадок борт остался в столице.

По информации, размещенной на сайте аэропорта Домодедово, самолет вылетит из Москвы в 14.40.
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