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Лермонтовский праздник собрал в «Тарханах» несколько сотен жителей Пензенской области

15:16 | 01.07.2017 | Общество

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Пенза, 1 июля 2017. PenzaNews. Несколько сотен жителей Пензенской области собрались на 46-м всероссийском лермонтовском празднике, который проходит в государственном музее-заповеднике «Тарханы» в субботу, 1 июля.

Лермонтовский праздник собрал в «Тарханах» несколько сотен жителей Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Праздник начался с возложения цветов и венков к могиле Михаила Лермонтова и посещения церкви Михаила Архистратига.

Обращаясь к собравшимся, актер театра и кино, заслуженный артист России Анатолий Белый отметил, что личность Михаила Лермонтова до конца не разгадана.

«Это огромная, отдельная планета, которая нами еще не познана до конца», — подчеркнул он.

В свою очередь губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поблагодарил присутствующих за то, что приезжают в «Тарханы» на лермонтовский праздник каждый год.

«Как здорово, что в России есть Лермонтов. Как здорово, что на пензенской земле есть Михаил Юрьевич Лермонтов. И как здорово, что все больше и больше молодежи посвящает свою деятельность поэзии — пишут стихи, сочиняют песни», — сказал глава региона, после чего наградил победителей всероссийской премии имени М.Ю. Лермонтова.

Так, за достижения в литературном творчестве, получившем общественное признание, диплом и денежную премию получили Геннадию Штурмину и Светлане Бойко. В номинации «За вклад в культурно-просветительскую деятельность» награжден народный артист СССР, певец Иосиф Кобзон, который не смог приехать на праздник.

Кроме того, художник Геннадий Сальков, 49 лет проработавший в «Тарханах», был удостоен благодарности губернатора.

Депутат Госдумы РФ Леонид Левин назвал лермонтовский праздник событием всей страны.

«Это связано не только с днем рождения Лермонтова, а с тем, как его отмечают в Пензенской области, сколько людей приходит, душу вкладывает», — отметил он.

После этого директор лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», заслуженный работник культуры РСФСР вручила награду победительнице в номинации «Молодое дарование»лермонтовской премии Юлии Сытиной.

В ходе мероприятия в дар «Тарханам» от губернатора Ивана Белозерцева были переданы сабля и эполеты времен Отечественной войны 1812 года, а также гравюра «Оборона Москвы».

В рамках лермонтовского праздника развернуты сувенирные ряды и творческие площадки.

Кроме того, организованы мастер-классы по обучению игре в шахматы, вальсу, фехтованию, рисованию и гончарному мастерству.
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