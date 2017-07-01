В Пензе около библиотеки имени Лермонтова оборудуют парковку Общество

Пенза, 1 июля 2017. PenzaNews. Парковка будет оборудована неподалеку от пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова. Соответствующее поручение дал мэр Виктор Кувайцев.

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В субботу, 1 июля, в ходе выездного совещания, глава администрации Пензы обратил внимание на то, что территория возле дома №164 на проспекте Строителей фактически используется его жителями и посетителями библиотеки в качестве стоянки для машин.

При этом автовладельцы захватывают с каждым разом все больший участок зеленой зоны. Своими действиями они постепенно уничтожают газон и вывозят грязь на колесах на проезжую часть.

«Учитывая недостаточное количество мест для размещения автомобилей во дворе многоквартирного дома, а также около библиотеки, особенно во время проведения массовых мероприятий, нужно найти механизм, который позволит грамотно обустроить данное парковочное пространство с покрытием, позволяющим эксплуатировать стоянку без нарушения благоустройства», — отметил Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, было принято решение разграничить часть придорожной зоны с помощью бордюрного камня и отсыпать ее асфальтобетонным гранулятом.