15:34:54 Воскресенье, 2 июля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Всероссийский лермонтовский праздник в музее-заповеднике «Тарханы». Пензенская область, 1 июля 2017 г.

Пятеро пензенцев в качестве экспертов будут оценивать проекты молодежи со всей России

10:26 | 02.07.2017 | Общество

Печать

Пенза, 2 июля 2017. PenzaNews. Пятеро представителей Пензенской области вошли в число 278 федеральных экспертов конкурсов проектов, организуемых Федеральным агентством по делам молодежи.

Пятеро пензенцев в качестве экспертов будут оценивать проекты молодежи со всей России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Они были отобраны из 326 претендентов.

«Хотелось бы, чтобы все больше желающих подавали документы на данный конкурс, а мы — общественный совет, профильная рабочая группа и Росмолодежь — более ответственно подойдем к отбору экспертов, так как от их качества зависит качество проектов участников форумов, которые они реализуют на благо общества», — прокомментировал результаты отбора член общественного совета при Росмолодежи, руководитель проекта «Команда мечты» Илья Новодворский.

Среди экспертов, успешно прошедших все этапы отбора — два представителя ПензГТУ: помощник ректора по молодежной политике Елена Херенская и младший научный сотрудник отдела научных исследований Александр Киндаев.

Также в их число попали заместитель декана историко-филологического факультета по научной работе и инновационной деятельности, доцент кафедры «Всеобщая история и обществознание» ПГУ Антон Комплеев и директор студенческого научно-производственного бизнес-инкубатора вуза Алан Алимурадов.

Помимо этого, в число экспертов вошел доцент кафедры «Управление качеством и технология строительного производства» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Игорь Гарькин.

В 2017 году был применен новый подход к набору экспертов. Претендентам требовалось иметь высшее профессиональное образование, практический опыт работы в сфере поддержки молодежных инициатив и реализации госполитики в данной сфере, а также не быть связанными оцениваемыми проектами.

Также нужно было предоставить минимум две рекомендации — от регионального органа исполнительной власти, ответственного за реализацию государственной молодежной политики, вуза или общественной организации.
Актуальное
Читайте также
Мэр Пензы проверил ход ремонта дорог в Арбеково и на ГПЗ-24 Полицейские раскрыли ограбление ломбарда на проспекте Победы в Пензе
В Пензе двое подростков подозреваются в краже 11 наручных часов Открытый бассейн в Пензе признан самым благоустроенным спортсооружением региона
Мэр Пензы потребовал ускорить темпы ремонта дорог Житель Мокшанского района лишился 50 тыс. рублей при продаже щенка
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама