Пятеро пензенцев в качестве экспертов будут оценивать проекты молодежи со всей России Общество

Пенза, 2 июля 2017. PenzaNews. Пятеро представителей Пензенской области вошли в число 278 федеральных экспертов конкурсов проектов, организуемых Федеральным агентством по делам молодежи.

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Они были отобраны из 326 претендентов.

«Хотелось бы, чтобы все больше желающих подавали документы на данный конкурс, а мы — общественный совет, профильная рабочая группа и Росмолодежь — более ответственно подойдем к отбору экспертов, так как от их качества зависит качество проектов участников форумов, которые они реализуют на благо общества», — прокомментировал результаты отбора член общественного совета при Росмолодежи, руководитель проекта «Команда мечты» Илья Новодворский.

Среди экспертов, успешно прошедших все этапы отбора — два представителя ПензГТУ: помощник ректора по молодежной политике Елена Херенская и младший научный сотрудник отдела научных исследований Александр Киндаев.

Также в их число попали заместитель декана историко-филологического факультета по научной работе и инновационной деятельности, доцент кафедры «Всеобщая история и обществознание» ПГУ Антон Комплеев и директор студенческого научно-производственного бизнес-инкубатора вуза Алан Алимурадов.

Помимо этого, в число экспертов вошел доцент кафедры «Управление качеством и технология строительного производства» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Игорь Гарькин.

В 2017 году был применен новый подход к набору экспертов. Претендентам требовалось иметь высшее профессиональное образование, практический опыт работы в сфере поддержки молодежных инициатив и реализации госполитики в данной сфере, а также не быть связанными оцениваемыми проектами.

Также нужно было предоставить минимум две рекомендации — от регионального органа исполнительной власти, ответственного за реализацию государственной молодежной политики, вуза или общественной организации.