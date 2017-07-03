Иван Белозерцев поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником Общество

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил сотрудников Госавтоинспекции с профессиональным праздником, который отмечается в понедельник, 3 июля.

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«Ваша работа имеет важнейшее общественное значение. Она не только надежный залог порядка на дорогах и предотвращения аварийности на транспорте, но прежде всего — ответственная социальная миссия, направленная на сбережение жизни и здоровья людей. И вы достойно ее выполняете», — отметил он.

Губернатор поблагодарил руководство и сотрудников регионального ведомства за добросовестный труд, бережное сохранение и приумножение славных традиций службы и верность избранному делу.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейших успехов в служении Отечеству!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.