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Иван Белозерцев поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

11:06 | 03.07.2017 | Общество

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Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил сотрудников Госавтоинспекции с профессиональным праздником, который отмечается в понедельник, 3 июля.

Иван Белозерцев поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ваша работа имеет важнейшее общественное значение. Она не только надежный залог порядка на дорогах и предотвращения аварийности на транспорте, но прежде всего — ответственная социальная миссия, направленная на сбережение жизни и здоровья людей. И вы достойно ее выполняете», — отметил он.

Губернатор поблагодарил руководство и сотрудников регионального ведомства за добросовестный труд, бережное сохранение и приумножение славных традиций службы и верность избранному делу.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейших успехов в служении Отечеству!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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