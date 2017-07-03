Иван Белозерцев потребовал уйти от формального подхода при оценке качества услуг Общество

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал уйти от формального подхода к независимой оценке качества услуг, которая осуществляется в сферах культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования.

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«Провели. Сказали, что есть проблема. Дальше что?» — отметил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 3 июля.

Иван Белозерцев подчеркнул, что для каждой выявленной проблемы необходимо искать решение.

При этом нехватка ресурсов, по его мнению, не должна означать отсутствие усилий по улучшению сложившейся ситуации.

«Если, например, затраты очень большие, то не в этом году, а в следующем [заняться решением проблемы]», — сказал он.