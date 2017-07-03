16:01:33 Понедельник, 3 июля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Иван Белозерцев потребовал уйти от формального подхода при оценке качества услуг

10:34 | 03.07.2017 | Общество

Печать

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал уйти от формального подхода к независимой оценке качества услуг, которая осуществляется в сферах культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования.

Иван Белозерцев потребовал уйти от формального подхода при оценке качества услуг

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Провели. Сказали, что есть проблема. Дальше что?» — отметил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 3 июля.

Иван Белозерцев подчеркнул, что для каждой выявленной проблемы необходимо искать решение.

При этом нехватка ресурсов, по его мнению, не должна означать отсутствие усилий по улучшению сложившейся ситуации.

«Если, например, затраты очень большие, то не в этом году, а в следующем [заняться решением проблемы]», — сказал он.
Актуальное
Читайте также
Пензенские коммунисты определятся с кандидатами на выборы 15 июля В Сурске проверят законность действий полицейских при задержании нетрезвого водителя
Абоненты «МегаФона» смогут пользоваться безлимитным интернетом более чем в 40 странах На пензенских таксистов за месяц составлено более 400 протоколов
Продажа билетов в пензенские музеи через интернет повысит посещаемость — Иван Белозерцев Губернатор поручил привести в порядок территорию от Олимпийской аллеи до дома офицеров
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама