Мэр Пензы подверг критике работу по содержанию лесов Общество

Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев подверг критике работу тольяттинской компании «Свобода», выигравшей конкурс на содержание городских лесов.

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«Мы видим, что в настоящее время муниципальный контракт на содержание лесов ООО «Свобода» не выполняется, работы по очистке леса не проводятся, защитная полоса присутствует не по всему периметру. Есть и ряд других серьезных замечаний», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 4 июля.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, Виктор Кувайцев поручил начальнику департамента ЖКХ города Андрею Скрипкину побудить руководство организации «Свобода» выполнить перечень работ, обозначенных в контракте.

В свою очередь и.о. начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Пензы Александру Дерябину предстоит организовать проверку состояния городского леса на предмет угрозы возгорания.