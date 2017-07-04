В Пензенской области с начала года из незаконного оборота изъято 30 тыс. литров алкоголя Общество

Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Более 30 тыс. литров алкогольной и спиртосодержащей продукции изъято в Пензенской области из нелегального оборота с начала 2017 года. Об этом сообщил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по региону Владимир Сизов.

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«Выявлено 113 преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции. [...] 68 преступлений — это реализация алкогольной продукции, не соответствующей требованиям безопасности», — уточнил он в ходе заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, состоявшегося в правительстве Пензенской области во вторник, 4 июля.

Владимир Сизов добавил, что также в данной сфере было выявлено 448 административных правонарушений.

По его словам, на нарушителей наложены штрафы на сумму более 2 млн. рублей.