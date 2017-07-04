Пензенская область полностью обеспечена ветеринарными препаратами — Баграт Пирумов Общество

Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Пензенская область обеспечена ветеринарными препаратами в полном объеме. Об этом сообщил заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Баграт Пирумов.

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«В настоящее время ветеринарными препаратами и лекарственными средствами для лечения животных, для проведения диагностических мероприятий по выявлению заболеваний Пензенская область обеспечена полностью», — сказал он в ходе заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, состоявшегося в правительстве Пензенской области во вторник, 4 июля.

По словам Баграта Пирумова, средства для профилактики заболеваний финансируются из федерального бюджета.

Он подчеркнул, что большинство препаратов, используемых в регионе, производится в России.

«В настоящее время импортозависимость снижается. Белорусских много препаратов, что приветствуется, но они тоже находятся под контролем — не всегда бывают качественными», — отметил Баграт Пирумов.