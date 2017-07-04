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«Саратовские авиалинии» спустя трое суток извинились перед пассажирами рейса на Пензу

19:04 | 04.07.2017 | Общество

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Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Авиакомпания «Саратовские авиалинии» спустя трое суток принесла извинения пассажирам рейса «Москва — Пенза», назначенного на минувшую пятницу, 30 июня, который вылетел из аэропорта Домодедово лишь на следующий день.

«Саратовские авиалинии» спустя трое суток извинились перед пассажирами рейса на Пензу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В пятницу, 30 июня, вылет рейса 6В-709 «Москва — Пенза» был вынужденно задержан в Домодедово из-за погодного коллапса в этот день в аэропорту Москвы и по причине технической неисправности воздушного судна, выполняющего рейс. Пассажиры вылетели в аэропорт назначения после прибытия резервного борта из Уфы, как позволили метеоусловия. Задержка рейса составила 19 часов 30 минут», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте авиакомпании во вторник, 4 июля.

«Авиакомпания «Саратовские авиалинии» приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства. Все претензии будут рассмотрены специально созданной комиссией», — добавляется в тексте.

Данное сообщение было размещено лишь после того, как произошедшее получило огласку в СМИ.

Информационно-развлекательный ресурс «Наш город» распространил видеоролики, снятые пассажирами задержанного рейса на камеры мобильных телефонов на взлетном поле.

По словам пензенцев, некоторые из которых оказались в аэропорту с детьми, «Саратовские авиалинии», в отличие от других авиакомпаний, не предоставили им своевременно информацию о задержке вылета самолета, а также ваучеры на бесплатное питание и размещение в гостинице.

Кроме того, найти представителя авиаперевозчика в здании воздушной гавани было затруднительно, поэтому люди, которых привезли к самолету, оказавшемуся в итоге неисправным, отказывались покидать взлетное поле.
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