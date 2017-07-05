Пензенский проект «Добрый шкаф» помог семьям сэкономить более 1 млн. рублей Общество

Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Социальный проект по обмену детскими вещами «Добрый шкаф», который реализуется в здании торговой базы на улице Герцена, 28, в Пензе, помог семьям сэкономить более 1 млн. рублей за четыре месяца работы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила инициатор проекта, председатель реготделения «Российского детского фонда» Мария Гаврюшина.

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«Мы долго ломали голову и в итоге выработали механизм, по которому будем отслеживать результативность «Доброго шкафа». Мы перевели все вещи в условные единицы, хотя на это тратится довольно много времени. […] Нам уже принесли вещей на 1,5 млн. рублей, и на 1 млн. рублей люди взяли их себе. Я считаю, что это шикарный результат для общественной организации», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что проект пользуется популярностью у родителей, бабушек и дедушек.

«Работаем только по субботам, потому что возможности в другие дни сейчас нет. Дали объявление — может быть, кто-то из мам, которые пользуются услугами проекта, захочет поддержать его и поработать [на добровольных началах], чтобы мы могли сделать дополнительный день», — сказала Мария Гаврюшина.

Председатель реготделения РДФ уточнила, что штатных сотрудников у проекта нет — он исключительно некоммерческий и реализуется силами волонтеров.

Мария Гаврюшина сообщила, что при каждом посещении семьи оставляют добровольный взнос в размере 100 рублей, чтобы помочь компенсировать затраты на аренду помещения, но пока собранных средств не хватает.

«Сначала ходили разные мамы, были и не совсем сознательные. [...] Было непонимание иногда у людей — они звонили и просили взять вещи на комиссию или купить за небольшие деньги, но потом поняли, что это не магазин и не ломбард. У нас даже сложился круг постоянных посетителей», — пояснила она.

Создатель «Доброго шкафа» уточнила, что проект планируется развивать, в том числе расширяя его территориальный охват.

«Очень многие мамы звонят из районов, спрашивают, можно ли подобный «шкаф» открыть у них. Я говорю, что с удовольствием помогу, но обязательно нужен человек, который будет непосредственно этим заниматься. Пока они раздумывают, никто еще не решился, потому что на это нужно достаточно много времени», — сказала собеседница агентства.

Мария Гаврюшина отметила, что также рассматривается возможность обмена, например, домашними продуктами или семенами между семьями-участниками проекта.

«Мы запускали «Добрый шкаф» именно как центр обмена и взаимоподдержки обычных, не малоимущих семей. Нам не надо доказывать, что вы находитесь в тяжелом материальном положении или стоите на учете, но нужно показать, что вы берегли свои вещи, а значит будете хорошо относиться к новым», — подчеркнула инициатор проекта.

Она добавила, что будет рада, если опыт Пензы будет использован в других городах.

«Добрый шкаф» открыт каждую субботу с 10.00 до 15.00.

Двухэтажное зеленое здание базы находится напротив автовокзала — за магазином «Моя родня». «Добрый шкаф» располагается в крайнем помещении правого крыла на втором этаже.