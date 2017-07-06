Свердловский мост в Пензе ремонтируют круглосуточно Общество

Пенза, 6 июля 2017. PenzaNews. Работы по капитальному ремонту Свердловского моста в Пензе идут в круглосуточном режиме.

Фото: Penza-gorod.ru

Главный инженер компании «Автодорога» Александр Недопекин проинформировал мэра Виктора Кувайцева, который провел на объекте выездное совещание, что к настоящему моменту забиты сваи и забетонированы конструктивы опор №№1–9, смонтированы балки пролетных строений №№1–5 и 7–9, подготовлена поверхность пролетных строений №№1–5 под укладку асфальтобетона, а также выполнено сопряжение на опоре №1.

Виктор Кувайцев осмотрел цех железобетонных конструкций, где были изготовлены лестничные марши и фундаменты под них, площадки, легкие конструкции, а в настоящее время делают карнизные блоки, которые будут установлены по краю моста.

«Изготовление данных конструкций непосредственно на строительной площадке позволило сэкономить время на доставку материалов и значительно сократить сроки выполнения работ», — констатировал мэр.

Он также поблагодарил подрядную организацию за добросовестное выполнение своих обязательств по контракту и качественные работы, сообщает пресс-служба мэрии.