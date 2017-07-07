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В Пензе глава «Петровского квартала» наказан за договоры, ущемляющие права дольщиков

09:07 | 07.07.2017 | Общество

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Пенза, 7 июля 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей назначено управлением Роспотребнадзора по Пензенской области генеральному директору ООО «Петровский квартал» Андрею Сечкову за включение в договор долевого строительства пунктов, ущемляющих права потребителей.

В Пензе глава «Петровского квартала» наказан за договоры, ущемляющие права дольщиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что ООО «Петровский квартал» с привлечением денежных средств дольщиков осуществляет строительство жилого дома №5 в жилом микрорайоне «Петровский квартал» в селе Засечное. По условиям договора в обязанности дольщика входит принятие от застройщика объекта в сроки и на условиях, предусмотренных договором. При этом какие-либо условия, при наличии которых дольщик может не принять объект, в договоре не предусматривались», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что в договоре также не указывались установленные законом исключения, при которых застройщик не вправе составлять односторонний акт приема-передачи.

«Условия заключенных дольщиками с ООО «Петровский квартал» предусматривали в случае их досрочного расторжения по инициативе граждан удержание с них суммы фактически понесенных застройщиком расходов в размере 2% от внесенной суммы без учета реальных затрат, связанных с исполнением обязательств», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, за включение в договор ущемляющих права потребителя условий в отношении генерального директора общества Андрея Сечкова было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ «Нарушение иных прав потребителей».

«По выявленным нарушениям прокурором генеральному директору ООО «Петровский квартал» внесено представление, которое находится на рассмотрении», — резюмировала Светлана Артамонова.
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