Лучшего пчеловода Пензенской области определят 10 июля Общество

Пенза, 7 июля 2017. PenzaNews. Региональный конкурс профессионального мастерства в номинации «Лучший пчеловод» состоится на базе отдыха «Белая гора» в Каменском районе Пензенской области в понедельник, 10 июля.

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В состав конкурсной комиссии войдут представители регионального Минсельхоза, Пензенского государственного аграрного университета, некоммерческого партнерства «Пензенский мед» и специалисты отрасли.

Первый блок конкурса будет включать в себя проверку теоретических знаний: пчеловодам предстоит решить тест.

Во второй части соревнования конкурсантам нужно выполнить практическое задание, что позволит оценить их навыки, квалификацию, соблюдение технологии, норм и правил по охране труда, владение передовыми приемами и методами труда, умение квалифицированно использовать инструмент, осуществлять самоконтроль качества при выполнении работ.

При проведении практического задания всем участникам конкурса будут представлены равноценные рабочие места с необходимым набором инструментов и расходных материалов.

Конкурсанты будут сбивать пчелиную рамку, натягивать на нее проволоку, наващивать рамки и прикатывать вощину.

Победитель будет определен по общей сумме набранных баллов за практическую и теоретическую части, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области.