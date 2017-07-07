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Александра Коновалова назначена прокурором Шемышейского района

12:58 | 07.07.2017 | Общество

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Шемышейка, 7 июля 2017. PenzaNews. Советник юстиции Александра Коновалова назначена прокурором Шемышейского района Пензенской области. Соответствующий приказ подписал генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Александра Коновалова назначена прокурором Шемышейского района

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Александра Валерьевна Коновалова родилась в 1978 году в Самаре. В мае 2000 года после окончания обучения в Саратовской государственной академии права была принята на службу в прокуратуру Пензенской области», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что Александра Коновалова работала помощником прокурора Кузнецкого района, а также помощником, старшим помощником и заместителем прокурора Ленинского района.

«С ноября 2014 года занимала должность заместителя прокурора Октябрьского района», — добавила собеседница агентства.
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