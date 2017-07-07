В Пензе наградили медалями крепкие пары со всего региона Общество

Пенза, 7 июля 2017. PenzaNews. Пары, прожившие в законном браке несколько десятков лет, награждены в ходе торжественного мероприятия по случаю Всероссийского дня семьи, любви и верности, которое состоялось в пензенской областной филармонии в пятницу, 7 июля.

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На торжественную церемонию съехались супруги из разных районов области. В фойе учреждения культуры гостям праздника дарили венки из живых полевых цветов.

В числе почетных гостей мероприятие посетил губернатор Иван Белозерцев.

Обращаясь к собравшимся, глава региона отметил, что супруги, которые поддерживают друг друга, любят, понимают и стремятся сохранить семью, имеют все шансы воспитать своих детей достойными членами общества.

Он уточнил, что в Пензенской области за 5 месяцев 2017 года увеличилось число заключенных браков.

Также Иван Белозерцев признался, что не приветствует сожительства без официальной регистрации отношений в ЗАГСе, хотя для многих людей это и является нормой.

«Я сам в 1979 году заключил брак со своей супругой. Уже [почти] 39 лет живу и не жалею об этом», — сказал он.

Губернатор пообещал, что если его пригласят на празднование Всероссийского дня семьи, любви и верности в год 40-летия его брака, он придет на него всей семьей.

В продолжение мероприятия Иван Белозерцев вручил парам, прожившим вместе более 40 лет, грамоты, медали «За любовь и верность» и белые розы. Также были отмечены семьи, которые созданы более 33 лет назад.

Среди приглашенных на мероприятие были Игорь и Любовь Широковы, заключившие свой брак ровно 50 лет назад — 7 июля 1967 года. Для них члены ансамбля «Миряне» провели театрализованный свадебный обряд и рассказали о старинных обычаях.

В ходе торжественного мероприятия собравшихся также поздравил председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, который назвал присутствующие семьи яркими и достойными представителями общества.

Он вручил награды супругам, прожившим в браке более 25 лет.