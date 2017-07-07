Проект «Дети войны» начали развивать в районах Пензенской области Общество

Пенза, 7 июля 2017. PenzaNews. Опыт реализации в Пензе проекта «Дети войны», объединяющего людей, которым на момент окончания Великой отечественной войны не исполнилось 18 лет и в той или иной степени пострадавших от национал-социализма, намечено распространить на районы области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила его региональный координатор, председатель реготделения международного общественного фонда «Российский фонд мира» Ольга Лещенко.

Фото: Личная страница Ольги Лещенко в Facebook

Она пояснила, что активисты в возрасте 70–80 лет и старше, которые ведут активную деятельность в областном центре, решили познакомить со своей работой сверстников в других городах и селах и подали заявку на грант в рамках конкурса фонда «Гражданский Союз».

«Проект полностью подготовили участники группы волонтеров «Серебряная пора», — отметила собеседница агентства, уточнив, что было выделено около 19 тыс. рублей, которые намечено потратить на организацию мероприятий в Городищенском и Мокшанском районах.

«Городищенский мы вчера посетили», — сказала Ольга Лещенко.

По ее словам, что ранее участники проекта «Дети войны» также выезжали в Сердобский, Шемышейский, Колышлейский, Никольский, Пензенский районы и Заречный.

«В День памяти и скорби мы [в Заречном] открыли выставку, посвященную детским военным воспоминаниям, которые тоже написали участники проекта «Дети войны». Там около 25 работ», — уточнила собеседница агентства.

Говоря о других инициативах пожилых активистов, Ольга Лещенко сообщила, что в Сердобском, Шемышейском и Колышлейском районах начато проведение акций «Тепло в подарок» и «Памятная медаль».

«В Сердобске, например, они своим «Детям войны» смогли собрать средства и заказали на челябинском заводе Госзнак 50 памятных знаков. Сердобск и Шемышейка стали писать [заявки на] гранты. […] Колышлей взяли у нас на вооружение технологию работы с маломобильными людьми. У них достаточно много пожилых людей, которые уже практически никуда не выходят, но для того, чтобы им помочь какую-то активность осуществлять социально значимую», — пояснила координатор проекта.

Она добавила, что в рамках первого визита в район обычно собравшимся показывают фильмы и рассказывают о деятельности организации.

«Мы просим найти людей, которые непосредственно пострадали от фашизма. […] Как правило, таких бывает 2, 3, 5 человек. Мы им вручаем эти памятные знаки. Просим по возможности пригласить на встречу ветеранов Великой Отечественной войны и вручаем им пледы. [...] Конечно, возлагаем цветы к памятникам погибших», — добавила Ольга Лещенко.

По ее словам, в будущем намечены поездки в Наровчатский и Вадинский районы.

«Мы уже там нашли контакты людей, которым это интересно», — отметила собеседница агентства.

Она подчеркнула, что основным препятствием к большему количеству поездок является нехватка финансов.

«Дело это нужное, востребованное. Вчера, например, на встрече были совершенно разные люди — и со школ учителя, которые патриотической работой занимаются, и батюшка. Все в один голос говорят, что это действительно очень нужно», — резюмировала Ольга Лещенко.