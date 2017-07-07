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Еще более 20 семей согласились на переезд в Зарю

17:56 | 07.07.2017 | Общество

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Пенза, 7 июля 2017. PenzaNews. Количество семей, оформивших заявления на согласие о переселении в микрорайон Заря города Пензы, увеличилось за неделю с 412 до 433.

Еще более 20 семей согласились на переезд в Зарю

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В 341 случае речь идет о собственниках и договорах меры, в 92 — о договорах соцнайма с нанимателями.

Фоторепортаж

Микрорайон Заря

Как сообщает пресс-служба городской администрации, мэр Виктор Кувайцев лично контролирует работу центра поддержки участников программы переселения, куда может обратиться каждый, у кого возник тот или иной вопрос.

Так, семья с Жемчужного проезда ранее сделала ряд замечаний по поводу состояния новой квартиры в Заре и попросила помощи в решении этой проблемы.

Мэр поручил подрядной организации в срочном порядке устранить все недочеты.
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