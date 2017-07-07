В пензенском СИЗО обсудили противодействие идеологии сектантства и экстремизма Общество

Пенза, 7 июля 2017. PenzaNews. Противодействие идеологии сектантства и экстремизма стало основной темой круглого стола, который прошел в СИЗО №1 управления ФСИН России по Пензенской области.

Фото: 58.fsin.su

Перед личным составом учреждения с докладами выступили помощник начальника регионального УФСИН по организации работы с верующими протоиерей Антоний Шварев и священнослужитель Пензенской митрополии иерей Михаил Земцов.

В ходе мероприятия присутствующие обсудили вопросы взаимодействия традиционных религиозных конфессий в части противодействия сектантству и экстремизму, рассмотрели аспекты профилактической работы с осужденными, стоящих на различных категориях учета.

Священнослужители рассказали слушателям о сектантских организациях, дав подробную характеристику каждой из них, а также о проявлении экстремистских взглядов в местах лишения свободы.

Протоиерей Антоний Шварев разъяснил сущность псевдорелигиозных учений, назвал факторы и технологии, с помощью которых экстремисты активно привлекают новых последователей путем предоставления им социальной и моральной поддержки.

По его словам, для противодействия этому явлению необходимо укреплять авторитет традиционных централизованных религиозных объединений, официально зарегистрированных на территории Пензенской области.

«В последнее время преступная среда становится благоприятным источником вербовки новых членов радикальных течений. Нужно заниматься духовным воспитанием и просвещением спецконтингента, постоянно повышать уровень образования, религиозной культуры и грамотности не только осужденных, но и сотрудников пенитенциарной системы», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН России, в завершение мероприятия состоялся просмотр фильма Александра Хабарова «Ловцы душ».