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Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем семьи, любви и верности

09:14 | 08.07.2017 | Общество

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Пенза, 8 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности, который отмечается в субботу, 8 июля.

Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем семьи, любви и верности

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это один из самых молодых праздников в нашей стране, но у него глубокие исторические корни. Сегодня православная церковь чествует святых Петра и Февронию Муромских, которые издавна почитались на Руси как защитники домашнего очага, образец взаимного уважения, преданности и милосердия», ― отметил глава региона.

Он подчеркнул, что веками формировавшиеся богатейшие духовно-нравственные традиции крепкой и дружной семьи должны бережно храниться и приумножаться.

«Поэтому охрана здоровья матери и ребенка, создание условий для коренного изменения демографической ситуации, всемерная поддержка института семьи, повышение ее социальной защищенности всегда были и остаются нашим приоритетом. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мира, согласия и любви!» ― цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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