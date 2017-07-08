В Заречном выявлены недочеты в ремонте дорог Общество

Заречный, 8 июля 2017. PenzaNews. Рабочая группа выявила ряд недочетов в капитальном ремонте дорог в Заречном Пензенской области, вошедших в программу «Безопасные и качественные дороги».

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В минувшую пятницу, 7 июля, рабочая группа, которую возглавляет заместитель главы администрации ЗАТО Илья Дильман, проверила, как выполнены соответствующие работы на улицах Литке, Коммунальной и Западной.

На улицах Литке и Коммунальной укладывается щебеночно-мастичный асфальтобетон, гарантийный срок которого составляет 5 лет. Однако предполагается, что оно прослужит не менее 10 лет.

В связи с этим особое внимание при осмотре уделялось качеству укладки асфальта. По итогам визуальной проверки серьезных недостатков выявлено не было. Замечания в основном касались необходимости корректировки обустройства обочины, устранения неровностей стыков покрытия в местах пересечения улиц, а также асфальтирования подходов к пешеходным переходам.

Больше нареканий вызвали результаты капремонта на улице Западной, где было уложено покрытие марки Б2. В частности, у представителей рабочей группы возникли вопросы относительно не прокатанного до конца асфальта, просевших канализационных люков и решеток ливневой канализации.

Ожидается, что уже в ближайшее время все замечания будут переданы подрядчикам для скорейшего устранения.

По словам Ильи Дильмана, в настоящее время выполнено 85% от запланированного объема капитального ремонта дорог.

Он пояснил, что осталось отремонтировать участок улицы Светлой между улицей Ахунской и проспектом 30-летия Победы, а также на проспекте 30-летия Победы ― от улицы Комсомольской до улицы Братской, сообщает управление общественных связей Заречного.