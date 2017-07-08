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День любви, семьи и верности занимает особое место в сердцах россиян ― Валерий Лидин

11:32 | 08.07.2017 | Общество

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Пенза, 8 июля 2017. PenzaNews. День любви, семьи и верности занимает особое место в сердцах россиян. Такое мнение выразил председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.

День любви, семьи и верности занимает особое место в сердцах россиян ― Валерий Лидин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На Руси к семье всегда было особое отношение. Она считалась святыней, главной хранительницей нравственных ценностей. Хотелось бы, чтобы эти традиции сохранялись, передавались от поколения к поколению, чтобы были крепкие, счастливые семьи, чтобы молодежь поддерживала культ семьи как базового социального института нашего общества», ― отметил он.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что в настоящее время делается многое для поддержания семей.

«В Пензенской области действуют многочисленные государственные программы, направленные на укрепление семей, на рост рождаемости. Но главное в семье ― это взаимопонимание, взаимное уважение и взаимная ответственность супругов. Поздравляю всех пензенцев с праздником и желаю настоящей любви, семейного счастья и благополучия!» ― цитирует Валерия Лидина пресс-служба Заксобрания региона.
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